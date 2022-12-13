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16:39, 12 декабря 2022 года В Орловскую область поступит 2,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора Они прибудут на Орловщину в ближайшее время.





Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в рамках прямой линии. – Уже заключены контракты и уже в ближайшие дни в Орловскую область поступят более 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. На следующий год мы также подали заявку на аналогичную субсидию для приобретения контейнеров, - сказал глава региона. Клычков отметил важность понимания смысла раздельного способа мусора и необходимость развития определенной культуры у местных жителей.





Сергей СИЛАЕВ





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