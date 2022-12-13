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17:00, 12 декабря 2022 года Орловщина сохранит и расширит меры поддержки аграриев в 2023 году Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии для жителей региона.





Орловская область перенесет текущие меры господдержки аграриев на 2023 год. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии для жителей региона. Это компенсирующие субсидии и стимулирование развитие растениеводства и животноводства. Также добавится новое направление поддержки - субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.



Объем господдержки АПК на Орловщине в 2022 году превысил 2 млрд рублей. Андрей Клычков подчеркнул, что этот объем будут стремиться увеличить.



Также глава региона напомнил, что область идет на рекорд: 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.





Орловское Информбюро





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