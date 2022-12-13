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16:56, 12 декабря 2022 года День поля-2023 пройдет в Орловском муниципальном округе Мероприятие состоится на базе Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур.





С предложением выступили местные жители из Орловского округа на прямой линии губернатора. – Я на самом деле разделяю предложение и мы обсуждали эту тему с сельскохозяйственным блоком, когда в прошлом году проводили "День поля". С одной стороны мы проводим мероприятия для специалистов в сельскохозяйственной сфере, но мы, отдаляя место проведения мероприятия от областного центра, не даем возможность нашим жителям поучаствовать, посмотреть достижения. Поэтому я согласен, что нужно использовать потенциал ФНЦ ЗБК, - ответил Андрей Клычков. Глава региона даст соответствующее поручение департаменту сельского хозяйства и в новом году большее количество человек сможет поучаствовать в ежегодном мероприятии.





Сергей СИЛАЕВ





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