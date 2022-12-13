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17:16, 12 декабря 2022 года Андрей Клычков озвучил планы дорожного ремонта в Орле на следующий год Запланирована реализация двух крупных проектов.





В ходе сегодняшней прямой линии для жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков озвучил планы дорожных работ в Орле на 2023 год. "Если говорить про Орел, то у нас два больших проекта в рамках нацпроекта "БКД". Это второй этап от ул. Мостовой до выезда из города по Карачевскому шоссе. И второй этап строительства ул. Комсомольской от Карачевского шоссе до Кромского шоссе. Плюс 8 дорог, которые определил изначально город. Это улицы Елецкая, 2-я Посадская, Волжская, Гвардейская, Станционная, Контрактная, Поликарпова", - цитирует главу региона ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".



Губернатор подчеркнул, что окончательный список будет формироваться с учетом поступления финансирования. Итоги сообщат дополнительно.





Орловское Информбюро





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