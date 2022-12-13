Андрей Клычков рассказал о диалоге мобилизованных с их семьями

Глава региона ответил на вопрос в ходе прямой линии.

Губернатор сообщил, что бойцы, находящиеся в центрах подготовки, не оторваны от семей. Диалог идет в перекрестном режиме.

– У нас идет перекрестный диалог в ежедневном режиме, поступают обращения от родных. Если возникают какие-то вопросы, мы стараемся их решить, - сказал Клычков.

Также он отметил, что мобилизованные спокойно и взвешенно смотрят на происходящее, а родные бывают обеспокоены, однако близкие ежедневно задают вопросы, затем власти берут их в проработку.

Отвечая на вопрос об общении с мобилизованными, затронул глава области и социальную поддержку семей военнослужащих. Бойцам уже предоставили вещевые наборы, единовременные выплаты, и другие льготы. При необходимости орловцы могут позвонить губернатору по телефону, либо написать в социальные сети.