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17:39, 12 декабря 2022 года

Андрей Клычков рассказал о диалоге мобилизованных с их семьями

Глава региона ответил на вопрос в ходе прямой линии.


Губернатор сообщил, что бойцы, находящиеся в центрах подготовки, не оторваны от семей. Диалог идет в перекрестном режиме. 

У нас идет перекрестный диалог в ежедневном режиме, поступают обращения от родных. Если возникают какие-то вопросы, мы стараемся их решить, - сказал Клычков. 

Также он отметил, что мобилизованные спокойно и взвешенно смотрят на происходящее, а родные бывают обеспокоены, однако близкие ежедневно задают вопросы, затем власти берут их в проработку. 

Отвечая на вопрос об общении с мобилизованными, затронул глава области и социальную поддержку семей военнослужащих. Бойцам уже предоставили вещевые наборы, единовременные выплаты, и другие льготы. При необходимости орловцы могут позвонить губернатору по телефону, либо написать в социальные сети.




Сергей СИЛАЕВ
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