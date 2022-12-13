Губернатор Орловщины рассказал о своем отношении к критике

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Я достаточно взвешено и спокойно отношусь к критике, но ее нужно разделять: на ту, которая идет от жителей региона и несет за собой проблематику, которую нужно решать, и на политическую - мы понимаем, кто и для чего это делает. Зачастую поливается грязью регион. Последующие проверки зачастую приводят к тому, что ничего не подтверждается. Сейчас всем нужно объединяться. Думаю, наши жители видят, кто и какие цели преследует, где есть реальные проблемы, а где политическое нагнетание ситуации".