Главная » Новости



18:49, 12 декабря 2022 года Губернатор Орловщины рассказал о своем отношении к критике Андрей Клычков высказался по этому вопросу в ходе прямой линии с жителями региона.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямой линии для жителей региона, которая состоялась 12 декабря, рассказал о своем отношении к критике.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Я достаточно взвешено и спокойно отношусь к критике, но ее нужно разделять: на ту, которая идет от жителей региона и несет за собой проблематику, которую нужно решать, и на политическую - мы понимаем, кто и для чего это делает. Зачастую поливается грязью регион. Последующие проверки зачастую приводят к тому, что ничего не подтверждается. Сейчас всем нужно объединяться. Думаю, наши жители видят, кто и какие цели преследует, где есть реальные проблемы, а где политическое нагнетание ситуации".





Орловское Информбюро





Новости СМИ2