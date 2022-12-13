Андрей Клычков рассказал о проверке бомбоубежищ в регионе

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18:02, 12 декабря 2022 года
Андрей Клычков рассказал о проверке бомбоубежищ в регионеОбследование подвалов должно завершиться к 20 декабря.
Губернатор Орловской области рассказал о том, что лично участвовал в проверке ряда убежищ и отметил, что из 700 домов в 300 наблюдаются замечания.
– По домам с замечаниями выданы предписания жилым инспекциям и управляющим компаниям, для того, чтобы привести дома в порядок. Буквально сегодня дал поручение подготовить карту для жителей о местоположении укрытий. 20 декабря подведем промежуточные итоги, - сказал глава региона.
В планах подготовить карту с местоположением укрытий для жителей. До Нового года начнется информационное уведомление. Клычков отметил, что Орловская область находится достаточно близко к границе, и, несмотря на то, что не является приграничным регионом, лучше перестраховаться.
Сергей СИЛАЕВ