25 орловцев получили паспорта в День Конституции

Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее.

По информации пресс-службы городской администрации, на мероприятии присутствовали не только ребята, получившие документ, но и политики, а также артисты.

– Дорогие ребята! Впереди у вас – долгая и интересная жизнь! Она будет наполнена важными делами и поступками. Перед вами открыты все двери, но, где бы вы ни находились, помните, что вы – часть большой и великой России! – обратилась к гостям заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

Один из тех, кто получил главный документ - брат мобилизованного. Для Дмитрия этот день вдвойне особенный.

- Мой брат – настоящий патриот и настоящий гражданин России! Для меня он – незыблемый пример любви к малой Родине и к своей семье. Конечно, мы очень переживаем за него и ждем домой, но понимаем – он выполняет важную задачу, от которой зависит и наша безопасность в том числе, - отметил орловец.