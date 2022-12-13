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8:30, 13 декабря 2022 года

25 орловцев получили паспорта в День Конституции

Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее.


По информации пресс-службы городской администрации, на мероприятии присутствовали не только ребята, получившие документ, но и политики, а также артисты.

– Дорогие ребята! Впереди у вас – долгая и интересная жизнь! Она будет наполнена важными делами и поступками. Перед вами открыты все двери, но, где бы вы ни находились, помните, что вы – часть большой и великой России! – обратилась к гостям заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

Один из тех, кто получил главный документ - брат мобилизованного. Для Дмитрия этот день вдвойне особенный.

- Мой брат – настоящий патриот и настоящий гражданин России! Для меня он – незыблемый пример любви к малой Родине и к своей семье. Конечно, мы очень переживаем за него и ждем домой, но понимаем – он выполняет важную задачу, от которой зависит и наша безопасность в том числе, - отметил орловец.




Сергей СИЛАЕВ
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