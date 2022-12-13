Главная » Новости



9:00, 13 декабря 2022 года Орловцам рассказали, как выбрать сладкий подарок на Новый год Рекомендациями поделился Роспотребнадзор.





управления , что при выборе сладостей необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы приобрести одновременно вкусный и качественный подарок. В пресс-службе регионального напомнили , что при выборе сладостей необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы приобрести одновременно вкусный и качественный подарок. При покупке нужно обращать внимание на несколько вещей: наименование, состав, дату изготовления, условия хранения, цельность упаковки, место нахождения изготовителя. Не нужно забывать и про срок годности, а при выборе продукта для детей, предпочтение стоит отдавать изделиям, где содержится минимум пищевых добавок, консервантов и трансжиров. – Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом, - уточнили в пресс-службе.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2