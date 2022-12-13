Главная » Новости



7:30, 13 декабря 2022 года Во вторник 13 декабря в Орле ожидается небольшой мороз и мокрый снег Постепенно в регион будет возвращаться зимняя погода.





Судя по прогнозу Росгидрометцентра, 13 декабря в Орле ожидается пасмурная погода. На термометрах -2..-1 градуса, в ночные часы небольшой снег, который сменится днем мокрым снегом.



Пасмурно, ветер северо-западный 2 м/c, атмосферное давление низкое - на уровне 738 мм рт.ст. А уже завтра ожидается мороз в -5 и снегопад. Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2