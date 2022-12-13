Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

Губернатор ответил на вопросы жителей в рамках прямой линии;

Орловцы сформировали новую посылку для бойцов на передовой;

Больше 70 миллионов – на первый этап строительства парка.



