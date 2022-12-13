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9:15, 13 декабря 2022 года

В райцентре Хомутово в пожаре погиб пожилой мужчина

ЧП случилось в двухэтажке на Советской.


Сигнализировали о пожаре спасателям жильцы дома около половины пятого утра 12 декабря. На место происшествия, улицу Советскую районного центра Хомутово, буквально черех пять минут приехали спасатели.

На тот момент из окна на втором этаже валил дым. Газодымозащитники начали разведку, внутри полыхающего жилища они обнаружили погибшего мужчину 65 лет. 

Причина пожара пока не ясна, ее предстоит установить специалистам. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, выгорели постельные принадлежности. 

Всего же за сутки орловские спасатели выезжали на ликвидацию ЧП и помощь людям 15 раз. 

Фото из архива. 


Ольга СУПОНЕВА
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