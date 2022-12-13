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9:30, 13 декабря 2022 года "Орелгосзаказчик" ждет предложений от подрядчиков по достройке медцентра в Орле О своей готовности фирмы могут сообщить в казенное учреждение до 14 декабря.





Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. КУ ОО "Орелгосзаказчик" собирает предложения от организаций, которые могут выступить в роли подрядчика по достройке "Титаника": многопрофильного медцентра областной клинической больницы.



- Производится сбор предложений от подрядных организаций о возможности и готовности выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации, выполнении строительно-монтажных работ, - отмечается в сообщении.



Заявки можно подать до 14 декабря. Подробнее здесь.





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