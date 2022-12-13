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10:00, 13 декабря 2022 года Приют для животных в Орле рискует не открыться до конца года Подрядчик уже должен был завершить строительство объекта.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямой линии с жителями региона 12 декабря сообщил, что приют для бездомных животных в Орле может быть не готов к концу текущего года. В данный момент работа по приюту существенно активизирована, пени Госзаказчик собирается взыскать через суд.



Построенный приют будет способен содержать до 150 кошек и собак в месяц с учетом возвращения неагрессивных животных без хозяев на прежние места обитания. Стоимость проекта называлась в размере порядка 40 млн рублей. Работы уже должны были быть завершены.





Орловское Информбюро





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