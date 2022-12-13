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11:30, 13 декабря 2022 года

В Орле юбилей отпраздновал Союз театральных деятелей

Региональному отделению исполнилось 85 лет.


Торжественный вечер прошел в Орловском театре им. Тургенева. В зале собрались коллективы и руководители театров, "ветераны" театральной деятельности, почетные гости. Прозвучали поздравления в честь 85-летия Союза театральных деятелей Орловщины.

- Когда в жизни встречаешь артиста, даже незнакомого, ты понимаешь, что ты с ним одной крови. Это очень чувствуется. И вот это самое замечательное, что нас и объединяет. Сегодня наш Союз — не только помощь артистам, как это задумывалось изначально, а это уже театральные проекты, которые способствуют театральному развитию России. Мы гордимся, что являемся частицей нашего большого братства, - обратился к гостям Павел Легкобит, председатель правления Орловского отделения СТД России. 

Союз театральных деятелей был организован в 1937 году, а вместе  с ним и его орловское отделение.

Фото: пресс-служба администрации Орла. 


Ольга СУПОНЕВА
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