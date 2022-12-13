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11:00, 13 декабря 2022 года Четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек в Орле К счастью, участники ДТП не получили серьезных травм и были отпущены.





12 декабря в 22:10 в районе дома № 15 по ул. Поселковой в Орле 28-летний водитель «Фольксвагена Джетта» допустил столкновение с впередиидущим попутным автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 26-летнего молодого человека. Оба находившихся за рулем парня получили травмы. Также пострадали две пассажирки отечественной легковушки: 31-летняя и 19-летняя девушки. Как сообщили в региональном УГИБДД, травмы участников аварии не потребовали госпитализации.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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