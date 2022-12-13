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12:00, 13 декабря 2022 года В 2023 году в Ливнах построят фонтанный комплекс Он разместится на площади Победы районного центра.





Жителей Ливен в будущем году ждет обновление: в районном центре построят фонтанный комплекс. Об этом рассказал губернатор Андрей Клыков во время прямой линии с жителями, которая состоялась накануне, 12 декабря.



Глава региона рассказал о реализации программы "Формирование комфортной городской среды", о том, что удалось сделать в ее рамках.



- Что касается города Ливны, я был на открытии новых объектов, видел, какие произошли изменения, и рад этому. В следующем году запланирован очередной этап благоустройства площади Победы в Ливнах со строительством фонтана, - отметил Андрей Клычков.



Фото: Ольга Супонева (архив)





Ольга СУПОНЕВА





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