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12:00, 13 декабря 2022 года

В 2023 году в Ливнах построят фонтанный комплекс

Он разместится на площади Победы районного центра.


Жителей Ливен в будущем году ждет обновление: в районном центре построят фонтанный комплекс. Об этом рассказал губернатор Андрей Клыков во время прямой линии с жителями, которая состоялась накануне, 12 декабря.

Глава региона рассказал о реализации программы "Формирование комфортной городской среды", о том, что удалось сделать в ее рамках.

- Что касается города Ливны, я был на открытии новых объектов, видел, какие произошли изменения, и рад этому. В следующем году запланирован очередной этап благоустройства площади Победы в Ливнах со строительством фонтана, - отметил Андрей Клычков. 

Фото: Ольга Супонева (архив)


Ольга СУПОНЕВА
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