Главная » Новости



12:30, 13 декабря 2022 года Орловцы могут отправить письма близким, участвующим в СВО Доставка организована Министерством обороны РФ.





В Минобороны Российской Федерации организовали доставку писем для участников специальной военной операции. Почтовые отправления могут отправить родственники в любых отделениях Почты России. На конверте нужно указать адрес: город Москва, индекс 103400, номер воинской части.



Адреса воинских частей можно узнать в комиссариатах или у самих бойцов. Бойцы тоже будут иметь возможность отправлять свою корреспонденцию домой. Конвертами, почтовыми марками и письменными принадлежностями их обеспечат.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2