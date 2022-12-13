Главная » Новости



13:00, 13 декабря 2022 года Беженцам из Херсонской области, решившим остаться на Орловщине, помогут деньгами и жильем Об этом говорится в постановлении правительства Орловской области.





Вынужденным переселенцам из Херсонской области, которые решат остаться на постоянное место жительства на Орловщине, выплатят по 100 тысяч рублей и приобретут жилье. Об этом говорится в постановлении регионального правительства. Таким беженцам проложена единовременная выплата и сертификат, который даст право на покупку квадратных метров.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2