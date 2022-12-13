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13:30, 13 декабря 2022 года О проблемах, работе и личном: Андрей Клычков пообщался с орловцами на различные темы 12 декабря губернатор Орловской области провел традиционную беседу с жителями региона.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел традиционную прямую линию с жителями региона. За почти полтора часа глава Орловщины ответил на три десятка вопросов. Интересовались орловцы разными темами: уборкой дорог, их ремонтом, сельским хозяйством, бизнесом, здравоохранением и прочим. Также губерантор ответил на несколько личных вопросов. Подробнее - в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





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