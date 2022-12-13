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15:00, 13 декабря 2022 года Органы орловской прокуратуры разрешили 80% обращений граждан Всего в этом году в ведомство поступило свыше 20 тыс. запросов граждан.





Прокуратуру многие граждане считают последней инстанцией, где помогут разобраться в ситуации и отстоять правду. Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов пообщался с главным прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным о том, с какими вопросами люди чаще всего приходят, что удалось решить в этом году и как грамотно оформить свою заявку на прием.





Всеволод Трифонов





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