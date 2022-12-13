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14:00, 13 декабря 2022 года В пригороде Орла за сутки сгорело два автомобиля Огонь уничтожил малолитражку "Дэу" и внедорожник "Вольво".





Дважды за сутки, 12 декабря, пожарным пришлось выехать в Орловский округ, чтобы потушить горящие автомобили. Огонь уничтожил две иномарки..

Первое ЧП случилось в деревне Большая Куликовка в восьмом часу вечера. Здесь, на Школьной улице, выгорела малолтражка "Дэу Матиз". К счастью, в происшествии обошлось без человеческих жертв.



А примерно в половине десятого в тот же день полыхал внедорожник "Вольво" в деревне Плаутино. Дорогой автомобиль выгорел по площади в 6 квадратных метров.



- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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