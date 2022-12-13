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15:30, 13 декабря 2022 года Музей писателей-орловцев организовал проект знакомства с современными литераторами На одной из первых таких встреч побывал уроженец Орла, житель Санкт-Петербурга, председатель Орловского землячества в северной столице и автор четырех книг Юрий Коршунов.





В музее писателей-орловцев состоялась встреча с Юрием Коршуновым - уроженцем Орла, жителем Санкт-Петербурга и председателем Орловского землячества в северной столице. Мероприятие прошло в рамках нового проекта музея, заключающегося в знакомстве с современными писателями. На встрече побывала корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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