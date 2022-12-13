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14:30, 13 декабря 2022 года

Орловская область поучаствовала в совещании Минпросвещения по открытию новых школ и детсадов

В 2023 году в областном центре начнется возведение еще двух образовательных учреждений.


Совещание по созданию новых мест для обучения детей провел Министр просвещения России Сергей Кравцов. Речь шла об открытии новых школ и детских садов.

В Орле и пригороде на будущий год запланировано начало строительства еще двух крупных школ: речь идет об образовательном учреждении на 1225 мест в Болховском микрорайоне деревни Жилина, а также по улице Родзевича-Белевича тоже на 1225 мест. Сроком ввода обозначен 2024 год. 

Кроме того, сейчас в городе продолжается строительство большой школы на улице Зеленина, а в Ливнах идет возведение корпуса школы №2 на 450 мест. 

- В настоящее время риск неввода в эксплуатацию объектов отсутствует,  -  сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Фото:  пресс-служба администрации Орла 


Ольга СУПОНЕВА
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