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14:30, 13 декабря 2022 года Орловская область поучаствовала в совещании Минпросвещения по открытию новых школ и детсадов В 2023 году в областном центре начнется возведение еще двух образовательных учреждений.





Совещание по созданию новых мест для обучения детей провел Министр просвещения России Сергей Кравцов. Речь шла об открытии новых школ и детских садов.



В Орле и пригороде на будущий год запланировано начало строительства еще двух крупных школ: речь идет об образовательном учреждении на 1225 мест в Болховском микрорайоне деревни Жилина, а также по улице Родзевича-Белевича тоже на 1225 мест. Сроком ввода обозначен 2024 год.



Кроме того, сейчас в городе продолжается строительство большой школы на улице Зеленина, а в Ливнах идет возведение корпуса школы №2 на 450 мест.



- В настоящее время риск неввода в эксплуатацию объектов отсутствует, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: пресс-служба администрации Орла





Ольга СУПОНЕВА





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