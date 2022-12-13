вторник 13.12.2022 13:38:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:42, 13 декабря 2022 года

В Орле из незаконного оборота изъяли свыше 43 тысяч пачек сигарет

Преступление вменяют организованной группе, состоящей из девяти человек.


Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области выявлена преступная группа из девяти человек – пяти мужчин и четырех женщин в возрасте от 34 до 57 лет – подозреваемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, подозреваемые закупали, хранили и сбывали нелегальную продукцию в торговых точках Орла с апреля 2021 по сентябрь 2022 года. У группы изъяли свыше 43 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными маркам, иностранными, а также вовсе без них. Стоимость изъятого составила 4,6 млн рублей.

Двое фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им и остальным членам группы выбирают меру пресечения. Следствие ищет соучастников подозреваемых, – сообщили в УМВД России по Орловской области.

Фото: УМВД России по Орловской области




Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.