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11:42, 13 декабря 2022 года В Орле из незаконного оборота изъяли свыше 43 тысяч пачек сигарет Преступление вменяют организованной группе, состоящей из девяти человек.





Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области выявлена преступная группа из девяти человек – пяти мужчин и четырех женщин в возрасте от 34 до 57 лет – подозреваемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.



Как следует из материалов дела, подозреваемые закупали, хранили и сбывали нелегальную продукцию в торговых точках Орла с апреля 2021 по сентябрь 2022 года. У группы изъяли свыше 43 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными маркам, иностранными, а также вовсе без них. Стоимость изъятого составила 4,6 млн рублей.



Двое фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им и остальным членам группы выбирают меру пресечения. Следствие ищет соучастников подозреваемых, – сообщили в УМВД России по Орловской области.



Фото: УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро





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