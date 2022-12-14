Андрей Клычков призвал орловцев обезопасить себя от гриппа

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8:00, 14 декабря 2022 года
Андрей Клычков призвал орловцев обезопасить себя от гриппаСейчас в регионе весьма напряженная ситуация с заболеваемостью.
Губернатор обратился к жителям Орловской области во время прямого эфира, который он провел в начале текущей недели. Сейчас в нашей области наблюдается напряженная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, так что Андрей Клычков призвал орловцев обезопасить себя и близких.
- Надо себя максимально обезопасить: носить маски, принимать витамины, использовать противовирусные средства. Наш регион практически полностью выполнил план по вакцинации от гриппа. Тем, кто еще не привит, следует вакцинироваться, - отметил глава региона.
Отметим, что сейчас на Орловщине закрыто на карантин несколько детсадов, ряд классов отправлен на удаленное обучение, а также рассматривается возможность досрочного начала каникул в школах.
Фото: Ольга Супонева
Ольга СУПОНЕВА