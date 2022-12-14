Андрей Клычков призвал орловцев обезопасить себя от гриппа

Сейчас в регионе весьма напряженная ситуация с заболеваемостью.

Губернатор обратился к жителям Орловской области во время прямого эфира, который он провел в начале текущей недели. Сейчас в нашей области наблюдается напряженная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, так что Андрей Клычков призвал орловцев обезопасить себя и близких.





