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16:30, 13 декабря 2022 года Военным летчикам доставили две тонны гумпомощи от орловских верующих Посылку передал протоиерей Василий Иванов.





Военным летчикам, участвующим в специальной военной операции, доставили две тонны гуманитарного груза, собранного прихожанами орловских церквей и храмов. В посылку вошло продовольствие, теплая одежда, медикаменты, детские письма со словами поддержки. Все это было собрано по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона, а передано протоиереем Василием Ивановым.



Орловские священнослужители и верующие помогают армии не только материально, но и духовно - молясь за воинов.





Орловское Информбюро





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