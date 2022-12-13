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16:00, 13 декабря 2022 года Орел принял Кубок области по фигурному катанию Возможность выйти на лед была у всех – у тех, кто только делает первые шаги на льду, и у тех, кто уже уверенно выполняет сложные программы.





В Орле состоялся Кубок области по фигурному катанию. Свои программы судьям представили несколько десятков спортсменов из восьми регионов. На лед вышли как опытные спортсмены, так и начинающие.



Лучшие спортсмены получили медали, дипломы и кубки. Отдельные награды организаторы подготовили и для остальных участников турнира.





Анастасия Дорохова





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