Главная » Новости



17:00, 13 декабря 2022 года Орловские лесничие вышли защищать елки от вырубки За рубку хвойных деревьев грозит административный штраф.





В орловских лесничествах организовали дежурные мобильные группы, в чьи обязанности входит предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев.



Покусившимся на живой символ Нового года грозит административный штраф. За ель и другие хвойные породы придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч, юридическим - от 200 до 300 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность за подобное правонарушение - статья 260 УК РФ.



Если вы стали свидетелем заготовки "зеленых красавиц", то сообщите по телефону региональной диспетчерской службы Управления лесами: 8 (4862) 59-10-10.



Легально получить елку, сосну или пихту можно, купив деревья на елочных базарах. В Орле их будет 12. Они начнут работу с 23 декабря.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2