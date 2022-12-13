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17:00, 13 декабря 2022 года

Орловские лесничие вышли защищать елки от вырубки

За рубку хвойных деревьев грозит административный штраф.


В орловских лесничествах организовали дежурные мобильные группы, в чьи обязанности входит предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев.

Покусившимся на живой символ Нового года грозит административный штраф. За ель и другие хвойные породы придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч, юридическим - от 200 до 300 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность за подобное правонарушение - статья 260 УК РФ.

Если вы стали свидетелем заготовки "зеленых красавиц", то сообщите по телефону региональной диспетчерской службы Управления лесами: 8 (4862) 59-10-10.

Легально получить елку, сосну или пихту можно, купив деревья на елочных базарах. В Орле их будет 12. Они начнут работу с 23 декабря.


Анна Вайсергисер
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