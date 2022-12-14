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9:00, 14 декабря 2022 года Максимальное пособие на детей до 17 лет получает 14 тысяч орловских семей Всего выплата в Орловской области назначена на 26 702 несовершеннолетних.





По информации регионального ПФР, максимальное пособие на детей от 8 до 17 лет в Орловской области назначно 14 010 детям. Сумма выплаты семьям соответствует прожиточному минимуму, установленному на ребенка в каждом регионе. В Орловской области это 12 557 рублей.



- Напомним, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит 6 действующих мер поддержки, включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения ребенком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, - отмечают в Орловском отделении ПФР.





Ольга СУПОНЕВА





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