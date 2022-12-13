Главная » Новости



18:00, 13 декабря 2022 года Орловский музыкальный колледж верен традиции рождественских вечеров В учебном учреждении стартовал одноименный концертный фестиваль.





Орловский музыкальный колледж вновь проводит традиционный фестиваль "Рождественские музыкальные вечера". Уже отгремел первый концерт. Впереди - еще семь.



Для студентов рождественские вечера - прекрасная возможность попробовать себя на публике, хотя многие из них уже настоящие артисты - участники и лауреаты российских и международных конкурсов. В проекте принимают участие выпускники.



С расписанием концертом можно ознакомиться по ссылке.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2