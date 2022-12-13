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17:30, 13 декабря 2022 года Жителей Орла приглашают на встречу с ведущим историком Дома русского зарубежья имени Солженицына Никита Кузнецов представит новый сборник в библиотеке им. Бунина.





Встреча состоится 20 декабря. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им А. Солженицына Никита Кузнецов представит новый сборник "Из дали прошлого. Воспоминания гардемарина".



Сборник этот вышел в Орле и посвящен истории последних гардемарин Российского флота. Среди них были и выпускники Бахтинского кадетского корпуса, располагавшегося в нашем городе.



Начало мероприятия в 14.00 Локация - библиотека им. Бунина.



(12+)



Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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