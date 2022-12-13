На Орловскую область надвигается метель

Сильный снегопад начнется вечером 13 декабря.

По информации Орловского гидрометцентра, с 13 декабря 21.00 по 14 декабря 9.00 местами ожидается метель и сильный снег, а на дорогах возникнут снежные заносы.

Автолюбителей просят оставаться дома и не садиться за руль без необходимости. В случае чрезвычайной ситуации можно обратиться по номеру 112.