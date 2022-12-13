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19:30, 13 декабря 2022 года Мастера из Орла поучаствовали в создании Вышитой карты России Презентация необычного арт-объекта состоялась 12 декабря, в День конституции РФ.





На Вышитой карте есть все регионы нашей страны. Приложили руку к ее созданию и орловские мастера - народный мастер России Мария Семенова и заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций Орловского областного центра народного творчества Анна Тихонова.



Всего же карту создавало более двухсот мастеров, проживающих на просторах России от Калининграда до Камчатки. Карта отражает культуру, духовность и быт. Это полотно, весом 50 килограмм и размером 7 на 3 метра.









Ольга СУПОНЕВА





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