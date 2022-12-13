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14:36, 13 декабря 2022 года Домой в Орловскую область из зоны СВО вернулась группа бойцов Росгвардии Военнослужащие прибыли после успешного выполнения боевых задач спецоперации.





О возвращении бойцов Росгвардии на родину рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Дома их встретили с почестями не только родные, но и земляки.



- Орловщина гордится нашими войнами, чтит их подвиги и всегда встречает хлебом и солью. Я горд за этих неравнодушных жителей региона, выражаю им слова глубокой признательности за гостеприимство и радушный прием наших доблестных земляков, - отметил глава региона.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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