Орловец отправится на семь с половиной лет в колонию за смертельное избиение знакомого

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18:30, 13 декабря 2022 года
Орловец отправится на семь с половиной лет в колонию за смертельное избиение знакомогоМужчина уже был неоднократно судим.
Как сообщает региональный следком, житель Урицкого района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года 33-летний мужчина выпивал в доме поселка Нарышкино со своими знакомыми.
На алкогольной почве между орловцем и хозяином дома возник конфликт. Все случилось из-за нежелания последнего дальше распивать спиртное. В результате мужчина получил удары руками и ногами по голове и по туловищу, после чего скончался в больнице.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительном учреждении особого режима.
Сергей СИЛАЕВ