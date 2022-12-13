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18:30, 13 декабря 2022 года Орловец отправится на семь с половиной лет в колонию за смертельное избиение знакомого Мужчина уже был неоднократно судим.





следком, житель Урицкого района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года 33-летний мужчина выпивал в доме поселка Нарышкино со своими знакомыми. Как сообщает региональный, житель Урицкого района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года 33-летний мужчина выпивал в доме поселка Нарышкино со своими знакомыми. На алкогольной почве между орловцем и хозяином дома возник конфликт. Все случилось из-за нежелания последнего дальше распивать спиртное. В результате мужчина получил удары руками и ногами по голове и по туловищу, после чего скончался в больнице. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительном учреждении особого режима.





Сергей СИЛАЕВ





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