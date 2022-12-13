Коротко о главном

"Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".

- Орловцы вновь отправили гуманитарный груз на передовую;

- Метеозависимость - разделила жителей региона на два лагеря: тех кто верит в нее и кто, пока нет;

- В Орле стартовал проект с 24-летним стажем;

- Новые и безопасные! В регион доставлены машины скорой помощи и школьные автобусы.

- Что грозит тем, кто решит принести новогоднюю елку из леса?