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8:30, 14 декабря 2022 года Студенты ОГУ смогут заниматься мехатроникой в новой мастерской Ее планируют открыть уже 26 декабря.





На 26 декабря в ОГУ им. И. С. Тургенева запланировано открытие новой мастерской на пять мест по компетенции "Мехатроника", – сообщает региональный информационный портал. Оборудование поставляется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В его рамках в орловских учебных заведениях в этом году планируется открыть 9 мастерских.



В этом году в ОГУ уже открылось четыре мастерских по компетенциям: "Электроника", "Технология композитов", "Метрология и КИП", "Лабораторный химический анализ". Еще четыре появились на базе Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина по дисциплинам: "Управление локомотивом", "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Сварочные технологии" и "Токарные работы на станках с ЧПУ".





Орловское Информбюро





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