В Орловской области селедка под шубой обойдется дешевле, чем в прошлом году

Блюдо на четверых будет стоить примерно 210 рублей.

"Индекс селедки под шубой" к новогоднему столу

представил

телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Судя по подсчетам, в Орловской области ингридиенты для салата подешевели.



А велся подсчет на основании средних цен на продукты на 1 декабря 2022 года. Если брать порцию блюда на четверых, то получается, что сельдь обойдется примерно в 87,5 рублей, свекла в 8, картофель в 8,5, морковь в 5, яйца в 15, лук в 2 рубля, а майонез в 84 рубля. Всего - около 211 рублей. Это меньше на 2,5%, чем год назад.



