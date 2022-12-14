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9:30, 14 декабря 2022 года Двух орловских подростков подозревают в краже мопеда Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в ПДН.





В Орле 16-летний и 17-летний молодой человек подозреваются в краже мопеда стоимостью порядка 35 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Орловской области. Потерпевший на ночь оставил транспорт на улице, приковав его цепью к забору, а фигуранты перекусили ее и забрали мопед, который позднее продали знакомому.



Подросткам вменяют кражу. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Потерпевшему уже вернули его транспорт.





Орловское Информбюро





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