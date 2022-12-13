В Орловской области 215 хозяйств получили грантовую поддержку

Орловцы разводят разводят коз, овец, страусов и пятнистых оленей.

В регионе более 100 крестьянско-фермерских хозяйств выбрали для себя животноводство. Это молочное и мясное скотоводство, разведение овец, коз, есть те кто занимается страусами и разводит пятнистых оленей. Фермеры могут рассчитывать на государственную поддержку по двум направлениям.

