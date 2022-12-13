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20:00, 13 декабря 2022 года

В Орловской области 215 хозяйств получили грантовую поддержку

Орловцы разводят разводят коз, овец, страусов и пятнистых оленей.


В регионе более 100 крестьянско-фермерских хозяйств выбрали для себя животноводство. Это молочное и мясное скотоводство, разведение овец, коз, есть те кто занимается страусами и разводит пятнистых оленей. Фермеры могут рассчитывать на государственную поддержку по двум направлениям.

Первое - агростартап, где сумма выплат доходит до 5 миллионов рублей. Софинансирование собственных средств составит 10%. Второе -  грант на развитие семейной фермы. Здесь суммы гораздо выше - до 30 миллионов рублей. Всего в регионе грантовую поддержку уже получили 215 хозяйств на 650 миллионов рублей.


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