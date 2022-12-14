Налоговые каникулы для предпринимателей Орловской области продлены до 2025 года

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10:00, 14 декабря 2022 года
Налоговые каникулы для предпринимателей Орловской области продлены до 2025 годаЛьготы, в соответствии с региональным законом, предоставляются отдельным группам налогоплательщиков.
Налоговые каникулы для предпринимателей в Орловской области продлены до 31 декабря 2024 года, приняты соответствующие региональные законы.
На льготы могут расчитывать ИП, применающие упрощенную и патентную системы налогообложения, впервые зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность: для упрощенной системы – в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания; для патентной системы – в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Ольга Супонева (архив)
Ольга СУПОНЕВА