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7:27, 14 декабря 2022 года Сегодня в Орле будет снежно и морозно Публикуем подробный прогноз погоды на 14 декабря.









По Росгидрометцентра, в Орле сегодня -5..-4 градуса. Пасмурно. Сильный снегопад сменится небольшим снегом. Ветер с юго-запада 5 м/c, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.



А нынешней ночью ожидается мороз до -11. Зима вернулась в Орловскую область. В среду 14 декабря погода выдастся морозной, ожидается снег.По прогнозу , в Орле сегодня -5..-4 градуса. Пасмурно. Сильный снегопад сменится небольшим снегом. Ветер с юго-запада 5 м/c, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.А нынешней ночью ожидается мороз до -11.





Ольга СУПОНЕВА





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