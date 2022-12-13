Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05на телеканале "Россия".

- Благодарность от молодежи: сегодня студенты отправили посылку на передовую.

- Жили в страхе

- Как Орловщина принимает вынужденных переселенцев?

- Вложили все сбережения.

- Новый подрядчик обещает новоселье. На ул. Радзевича-Белевича возобновили строительство.







