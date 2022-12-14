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10:30, 14 декабря 2022 года В Кромском районе и городе Новосиле за 140 миллионов отремонтируют дороги Новый асфальт появится на участках автодорог длиной в 4 и 3,5 километра.





Документы об утверждении сметы на ремонт дорог в Кромском и Новосильском районах подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Рабочие приведут в порядок участки автодорог " Глазуновка – Тросна" – Богородское – Кромы, а также в городе Новосиле.



В Кромском районе участок длиной почти 4 километра приведут в порядок за сумму в размере около 70 миллионов рублей. В Новосиле новый асфальт появится на отрезках Советской, Луначарского, Коммунаров и ул. Лесничество. Общая протяженность объекта 3,5 километра, сумма, в которую станет ремонт, составляет порядка 74 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.



Фото: Ольга Супонева







Ольга СУПОНЕВА





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