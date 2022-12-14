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11:00, 14 декабря 2022 года

Почти 60 человек поборются за звание "Молодые лица Орла"

В конкурсе принимают участие жители нашего города в возрасте от 18 до 35 лет.


В Орле завершен прием заявок на конкурс "Молодые лица города-2022". Заявки подали 59 человек: это золотые медалисты и отличники науки, спортсмены, активисты волонтерских организаций, художники и поэты, молодые предприниматели, медработники и так далее.

Всего орловцам предложено было 11 номинаций. Больше всего заявок в номинации "Доброе сердце". Также популярностью пользуются "Свет знаний" и "Творец". 

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, уже в ближайшее время победителей определит конкурсная комиссия. 

Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
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