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11:00, 14 декабря 2022 года Почти 60 человек поборются за звание "Молодые лица Орла" В конкурсе принимают участие жители нашего города в возрасте от 18 до 35 лет.





В Орле завершен прием заявок на конкурс "Молодые лица города-2022". Заявки подали 59 человек: это золотые медалисты и отличники науки, спортсмены, активисты волонтерских организаций, художники и поэты, молодые предприниматели, медработники и так далее.



Всего орловцам предложено было 11 номинаций. Больше всего заявок в номинации "Доброе сердце". Также популярностью пользуются "Свет знаний" и "Творец".



Как сообщает пресс-служба администрации Орла, уже в ближайшее время победителей определит конкурсная комиссия.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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