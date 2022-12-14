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9:15, 14 декабря 2022 года Застрявшая в Маслозаводском переулке Орла фура спровоцировала огромную пробку Оказывать помощь в буксировке большегруза пришлось спасателям.





Сильный снегопад, обрушившийся на Орел и область 13 декабря, спровоцировал заторы на дорогах. В Маслозаводском переулке Орла вечером застряла фура, создав серьезную пробку.



Как сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе регионального главка МЧС, около половины девятого накануне спасателям пришлось выехать на помощь. Они приняли участие в буксировке большегрузного автомобиля.



За минувшие сутки это не единственный случай, когда вызволять застрявшие автомобили пришлось сотрудникам МЧС. Так, в поселке Орлик в яму провалилась машина скорой помощи. Ее спасатели вытащили обратно на дорогу.





Ольга СУПОНЕВА





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