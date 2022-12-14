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11:30, 14 декабря 2022 года

В Орле сотрудники ГИБДД подкараулили водителей с нечитаемыми номерами на машинах

Нарушителям придется раскошелиться на штраф.


Госавтоинспекторы устроили в Орле рейд, целью которого было выявить нарушителей правил дорожного движения. А именно тех водителей, на чьих автомобилях стали нечитаемы номерные знаки. 

- Сотрудники полиции выявляли автомобили с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, разъясняли водителям ответственность за данное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Такое нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей, - рассказали ГТРК "Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Рейды продолжатся. Стоит отметить, что водителям сейчас нужно быть внимательнее: снег может занести номер, так что стоит очистить его перед тем, как сесть за руль. 

Фото: Ольга Супонева





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