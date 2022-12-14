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18:30, 14 декабря 2022 года С 16 по 18 декабря пройдет кубок Орловской области по кикбоксингу Открытые соревнования состоятся в дисциплинах "лоу-кик" и "лайт-контакт".





Соревнования развернутся на площадке Дворца спорта училища олимпийского резерва. Поединки стартуют с 10 утра 17 декабря. А победителей определят 18 декабря.



Участие в кубке Орловской области по кикбоксингу примут сборные команды субъектов РФ. Цель соревнований - популяризация и развитие кикбоксинга в Орловской области, повышение спортивного мастерства, пропаганда активного и здорового образа жизни, сообщает официальный сайт регионального правительства.



Фото: orel-region.ru





Ольга СУПОНЕВА





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