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12:00, 14 декабря 2022 года Жильцы орловского дома пожертвовали деньги на ремонт ступенек в пользу участников СВО Благое дело не осталось без внимания "Народного фронта" - УК обновила лестницу.





Жители дома № 52 по ул. Матросова в Орле собрали 60 тысяч рублей на ремонт ступеней, ведущих во двор, но передали деньги в пользу участников СВО в рамках акции Народного фронта "Все для победы". В Народном фроне в свою очередь помогли жильцам дома получить долгожданный ремонт лестницы, связавшись с руководством управляющей компании, - сообщили в НФ.





Орловское Информбюро





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